Tuttosport – Luis Alberto | sorrisi in allenamento Kamada | compleanno e messaggio social

(Di sabato 5 agosto 2023) 2023-08-05 15:23:07 Flash news da: Ultimi giorni turbolenti in casa Lazio per quanto riguarda la situazionecon lo spagnolo assente nell’ultimo test match contro l’Aston Villa. Problemi fisici o problema legato all’accordo sul rinnovo? Il tutto è stato chiarito dall’agenzia che cura gli interessi del centrocampista You First con un duro comunicato contro le speculazioni che sono state fatte ai danni del Mago nelle ore antecedenti la trasferta inglese. “E’ normale dopo questo periodo chesi trovi in unmomento di difficoltà che non gli permette di essere nelle condizioni di poter sviluppare il suo lavoro. Il club ne è pienamente consapevole e il giocatore lo ha comunicato formalmente” questa è stata la nota per spiegare le condizioni dello spagnolo. Il tutto poi è stato confermato dagli ...

... ma ora il mirino è puntato sul ds Campos Sembra essere rientrato il presunto casoEnrique in casa Psg, ma ora il mirino è puntato sul ds Campos. Secondo quanto riportato da, Al ...Enrique non molla, anzi, rilancia e carica l'ambiente. ...Enrique starebbe valutando l'idea di lasciare il Psg per il caso Mbappé. Lo riporta Marca. Seguono aggiornamenti ...

Luis Alberto, sorrisi in allenamento. Kamada, compleanno e messaggio social Tuttosport

Ed è per questa ragione che, dopo aver ipotecato 50 milioni per strappare il Mosquito al Barça, il club transalpino non può permettersi di utilizzare altri contanti per regalare a Luis Enrique il suo ...Il centrocampista spagnolo è rientrato in gruppo coi biancocelesti dopo l'assenza contro l'Aston Villa: il report della seduta ...