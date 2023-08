Turista morta ad Amalfi | spunta un secondo filmato pochi istanti dopo l’impatto tra il motoscafo e il veliero – Il video

(Di sabato 5 agosto 2023) Urla, ildistrutto e un uomo sanguinante. È quanto si vede in unche sta circolando sui social e girato dai passeggeri dello scontro tra ile ilTortuga, costato la vita allaed editrice americana Adrienne Vaughan. Ieri 4 agosto era già emerso un primoche riprendeva la musica e i balli in atto dai turisti sule improvvisamente interrotti da un forte boato. Per quanto accaduto, attualmente, l’unica persona che risulta nel registro degli indagati è Elio Persico, lo skipper che era a bordo dele risultato positivo ai test alcolemici e tossicologici effettuati in ...

...del veliero Tortuga in Costiera Amalfitana il 3 agosto alle 17.45 provocando la morte della... È stata dichiarataalle 18.10 al molo di Amalfi e la causa del decesso rinvenuta nelle ...... costato la vita allaed editrice americana Adrienne Vaughan . Ieri 4 agosto era già emerso un primo filmato che riprendeva la musica e i balli in atto dai turisti sul veliero e ...in Costiera Amalfitana, lo skipper del motoscafo è indagato per omicidio colposo e naufragio.''Rimaniamo estremamente cauti in ordine alla dinamica dell'incidente" dice all'Adnkronos l'...

Giovedì 3 agosto un gozzo di nove metri ha impattato lo scafo del veliero Tortuga, provocando la morte dell'americana Adrienne Vaughan. Il 30enne al timone dell'imbarcazione è risultato positivo agli ...Incidente shock ad Amalfi in cui una turista americana, l’editrice Adrienne Vaughan, ha perso la vita dopo essere sbalzata in acqua e finita sull’elica del motoscafo che le ha causato ferite fatali.