Turismo fluviale | in Europa cresce del 15% l’anno | Lombardia investe

(Di sabato 5 agosto 2023) “Insi registra una crescita del 15% aldel, al quale sia il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che il Next Generation EU dedicano una parte rilevante di risorse, nel solco di una promozione di una mobilità lenta e sostenibile. Anche lasi muove in questa direzione, stanziando 59 milioni di euro”. Lo dichiara Barbara Mazzali, assessore a, Marketing territoriale, Design e Moda di Regione, ringraziando il collega Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile per la delibera regionale volta a migliorare la navigabilità dei fiumi lombardi, in particolare del Po, in riferimento al collegamento tra Mantova e il mare Adriatico. “La nostra Regione – spiega Mazzali – è pronta a sostenere la ...