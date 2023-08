(Di sabato 5 agosto 2023) Arriva un terzo posto per l’Italia nelladideldi, in corso a, in Germania: Lorenzoe Giovannisalgono sul gradino più basso del podio nel trampolinoda 3maschile. La vittoria va ai campioni delcinesi Zongyuan Wang e Daoyi Lang, primi con 451.44, davanti ai britannici Anthony Harding e Jack Laugher, vicecampioni iridati, secondi con 395.40, ed alla coppia azzurra, sesta ai Mondiali, che chiude al terzo posto a quota 381.87. Gli azzurri, quarti dopo gli obbligatori, in cui accumulano 94.20, con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato totalizzano 67.89, a seguire arrivano il doppio salto mortale e ...

Tuffi, Super Final Coppa del Mondo 2023: Marsaglia e Tocci terzi nel sincro da tre metri a Berlino OA Sport

Europei, Mondiali, Universiadi, Assoluti e ora le Superfinal di World Cup per chiudere la stagione. Gli azzurri si tufferanno dal 4 al 6 agosto a Berlino.