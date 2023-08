(Di sabato 5 agosto 2023) Prima di diventare presidente, quando era ancora solo un imprenditore immobiliare e un personaggio televisivo, Donaldaveva due cose in cima all’agenda delle priorità. La prima era la passion... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Mentredomina la scena, Joe Biden e la First Lady Jill si sono ritirati nella loro casa al mare a Rehoboth Beach. Tra passeggiate in bicicletta e visite in chiesa, il presidentemantenere ...davanti al giudice: l'ex Presidente in Tribunale a Washington 'Russia e Bielorussia stanno ... Morawieckiil dito contro la presenza della milizia Wagner in Bielorussia, 'un gruppo ...Tanto che molti di loro - da Donalda Ron DeSantis e Nikki Haley - hanno partecipato alla ... Ora è uno dei protagonisti del movimento conservatore che dilaga negli Stati Uniti e chea ...

Trump punta sui guai di Hunter Biden per dirottare l’attenzione Il Foglio

L'ex presidente degli Stati Uniti gioca d’azzardo con la giustizia e cerca appigli legali per rinviare le sentenze che lo porterebbero in carcere a vita. E sta costruendo una contronarrazione che sper ...Il tycoon attacca: 'E' un'operazione di Biden'. Il presidente Usa: 'Non seguirò l'arresto'. La prossima udienza il 28 agosto (ANSA) ...