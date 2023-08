Truffa – Messaggio Importante da Poste Italiane | Azione Necessaria

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 5 agosto 2023)daAttenzione perchè in queste ore è in corso una nuova campagna di finte email che sembrerebbero provenire dacon dominio email che ricorda quello reale (postait). Non fare click sul link di pagamento e cestinare il. Passando con il mouse sopra al link ci si accorge subito che la destinnon è il sito delle. Ecco il testo delldino : ——————————— AggiornamentoPacchettoGentile Cliente, Ci dispiace informarvi che il vostro pacchetto è attualmente fermo e richiede il pagamento per essere rilasciato. Per evitare ...