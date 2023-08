Trovata una donna in stato confusionale e con un feto in un sacchetto

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra ine semi-svenuta in strada con undi pochi mesi in un. È statacosì da alcuni passanti a Casal di Principe (Caserta) una 41enne di origine marocchina. Laera in via San Nicola, i soccorritori hanno avvertito il 118. Laè stata quindi condotta all’ospedale Moscati di Aversa, dove è tuttora ricoverata con prognosi riservata; i medici hanno poi chiamato i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, avendo sospetti che potessero trovarsi di fronte ad un aborto non spontaneo ma indotto. Sulla Procura di Napoli Nord ha disposto l’autopsia, che dovrà chiarire cosa è accaduto; la 41enne invece, quando si riprenderà, dovrà spiegare cosa le sia successo ma ...

La caccia ai suoi complici è aperta, qualche risposta i pm l`hanno già. Il problema è che l`... e divenuta un organismo inquirente non previsto da alcuna legge ma qualcosa di più,sorta di ...... all'interno della stessa è stata rinvenutapistola scacciacani, con le relative munizioni, senza tappo rosso mentre, la passeggera è statain possesso didose di hashish detenuta per ...Tutti insieme: forze politiche, categorie economiche, comitati, si confrontino in un tavolo aperto, e non si alzino finché non si sia"la quadra" su diopzione condivisa. Si inizi con il ...

Trovata una famiglia per i due cani di Krysztof, il senzatetto investito a Pianoro La Repubblica

Tutte le informazioni dettagliate si possono trovare nei bandi per i due concorsi ... Al momento, è già noto che ci sarà solamente una prova scritta, senza prova logico-attitudinale, seguita da un ...TREVISO - L'abito dei sogni, in una cornice da favola, circondata dagli affetti di una vita. Il giorno più bello per Mariachiara Garatti, 36enne trevigiana, è stato - manco a dirlo - sabato 29 luglio ...