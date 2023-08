(Di sabato 5 agosto 2023) In Turchia, a Balikesir, si sono disputate le finali individuali deglidinelle categorie junior, under 23 ed, con queste ultime due accorpate: rispetto alle semifinali di ieri, oggi le distanze erano più brevi, in quanto erano previsti 270 metri di nuoto, 8 km di ciclismo (3 giri) e 1.7 km di corsa (2 giri). L’Italia ha conquistato una medaglia dinella categoria junior maschile grazie al terzo posto diDe. Domani gran finale con la disputa delle staffette miste: in gara prima la categoria junior e poi chiusura con gli/under 23. La finalemaschile è andata al lusitano Ricardo Batista, che ha preceduto il tedesco Lasse Nygaard Priester ed il neerlandese ...

Triathlon, Europei sprint 2023: Euan De Nigro è bronzo tra gli juniores! Alessio Crociani 8° tra gli élite OA Sport

Vanno in archivio le semifinali degli Europei sprint 2023 di triathlon: in Turchia, a Balikesir, su un percorso di 400 metri di nuoto, 10.7 km di ciclismo (4 giri) e 2.2 km di corsa (2 giri), l'Italia ...Tutto pronto in Turchia, a Balikesir, per gli Europei sprint e staffetta mista di triathlon: in gara le categorie junior, under 23 ed élite, con queste ultime due accorpate sia nelle gare individuali ...