Trentino Cup di Basket | l’Italia vince con la Turchia | match positivo verso i Mondiali

(Di sabato 5 agosto 2023) Trento – Comincia con una splendida vittoria l’avventura delallaCup. L’evento è una marcia di avvicinamento e comprende una serie ditestdi Pallacanestro Maschili del 25 agosto. Intanto gli Azzurri vincono con laimmersi in una straordinaria cornice di pubblico alla BLM Group Arena. Il risultato finale all’overtime è stato 90-89 e permette aldi conquistare la finale. Si torna in campo questa sera alle 20.30 con la Cina che ha superato Capo Verde 86-66 (Yongxi 18, Almeida 20). Il miglior marcatore della partita è stato Simone Fontecchio con 21 punti, per la23 punti e 20 rimbalzi di Omer Faruk Yurtseven. Come riporta la nota di fip.it ‘Lasciato il, ...

La Dolomiti Energia Trentino rafforza il proprio settore lunghi con l’arrivo di Derek Cooke Jr.: contratto annuale per il centro statunitense già visto in ...La Dolomiti Energia Trentino in un comunicato ha ufficializzato l'arrivo di Derek Cook Jr. "Contratto annuale per il centro statunitense già visto in Serie A con le maglie di Trieste e Treviso. Nato a ...