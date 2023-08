Trentino Basket Cup 2023 | vince l’Italia | Cina dominata in finale

...Cremona 22IORNATA (10/03/2024) Openjobmetis Varese - Happy Casa Brindisi 23IORNATA (17/03/2024) Happy Casa Brindisi - Dolomiti Energia24IORNATA (24/03/2024) Givova Scafati- ...Il programma, l'orario e come vedere in diretta Italia - Cina , sfida valida come finale per il primo posto dellaCup 2023 . Gli Azzurri guidati da coach Pozzecco hanno inaugurato con una vittoria la serie di amichevoli che condurrà fino ai Mondiali che si giocheranno a cavallo tra agosto e ...L'Italia del Poz comincia l'avventura verso il Mondiale battendo la Turchia 90 - 89 (49 - 38) nellaCup. Miglior realizzatore Simone Fontecchio con 21 punti e sempre punto di riferimento primario per gli attacchi azzurri. Domani la finale sarà contro la Cina di coach Djordjevic che ...

Ultima palla a due della Trentino Basket Cup alle 20.30 tra gli Azzurri di Pozzecco e la Cina di Djordjevic, vincenti nelle semifinali di ieri. Nonostante l'avvio in salita, sotto di 10 ...L’Italia – priva di Simone Fontecchio e Nicolò Melli - si impone nettamente per 79-61 contro la Cina di Sasha Djordjevic e conquista la Trentino Basket Cup 2023. Aprono le danze gli orientali con i ti ...