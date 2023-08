Trentino Basket Cup 2023 | calendario | programma | orari e tv

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilcon il, glie come vedere in tv le partite dellaCup. Dopo dieci giorni di allenamento a Folgaria, comincia la serie di amichevoli per la Nazionale guidata da coach Pozzecco: si comincia dall’ottava edizione del torneo che si svolgerà alla BLM Group Arena. Sale la curiosità di vedere all’opera gli Azzurri, che affronteranno in primis la Turchia di coach Ataman, vincitore delle ultime due Euroleghe con l’Efes, per poi sfidare o Capo Verde, con la stella Tavares, o la Cina dell’ex coach della Virtus Bologna, Sasha Djordjevic. Le due partite che vedranno impegnata l’Italia saranno visibili in diretta su Sky Sport Arena, oltre che sui relativi servizi streaming Sky Go e Now.TV ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Italia - Cina , sfida valida come finale per il primo posto dellaCup 2023 . Gli Azzurri guidati da coach Pozzecco hanno inaugurato con una vittoria la serie di amichevoli che condurrà fino ai Mondiali che si giocheranno a cavallo tra agosto e ...L'Italia del Poz comincia l'avventura verso il Mondiale battendo la Turchia 90 - 89 (49 - 38) nellaCup. Miglior realizzatore Simone Fontecchio con 21 punti e sempre punto di riferimento primario per gli attacchi azzurri.

RIETI - Arriva il secondo americano del Real Sebastiani Rieti per la prossima stagione di Serie A2. È stato ufficializzato infatti l'ingaggio di Dustin Hogue, lungo classe 1992 di ...