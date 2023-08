Trema tutto nelle Marche | Macerata si risveglia con una scossa di terremoto

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 agosto 2023) Unadidi magnitudo 3.4 è stata registrata alle 6.32 di questa mattina in provincia di. Secondo i dati dell'Ingv, Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro stato localizzato a 8 km dal comune di Cingoli, insieme a San Severinoil più vicino al punto in cui si è scatenato il sottosuolo. La, registrata dalla sala sismica Ingv di Roma, si è verificata ad una profondità di 25 km dalla superficie terrestre. Tanta paura all'alba per i cittadini della zona.