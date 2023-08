Tre aliquote Irpef | partite Iva | scudo sulle tasse | cosa c’è nella delega fiscale e cosa cambia per i contribuenti

Leggi su open.online

(Di sabato 5 agosto 2023) Meno, Ires e Irap. Revisione dell’Iva e delle accise. Tredicesima scontata e percorso per la flat tax. E niente sanzioni dal fisco a chi collabora con l’Agenzia delle Entrate. Laapprovata ieri dalla Camera contiene il quadro di riferimento per modificare il sistema tributario, a cinquantanni dall’ultima riforma organica datata ottobre 1971. Ora il governo avrà 24 mesi per produrre i decreti legislativi in attuazione dei singoli punti del provvedimento. Che prova anche a semplificare la platea attuale dei tributi e a snellire le modalità di pagamento. Giorgia Meloni intanto parla di «impegno onorato» e di un fisco «più giusto e più equo» con la riforma. La Cgil invece è critica: «Meno progressività, meno contrasto all’infedeltà, meno risorse per il welfare. Una controriforma che ci porta ...