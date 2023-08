Trasporto urgente da Bari a Roma per un bambino di sei anni in imminente pericolo di vita Aeronautica militare

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilsi è concluso nel tardo pomeriggio. Il C-130 dell’giunto su richiesta del prefetto da Pisa aha trasportato a, per il ricovero al “Bambin Gesù”, di unindi. Per non perdere tempo all’arrivo nella capitale il volo è avvenuto imbarcando l’ambulanza con il bimbo già a bordo. L'articolodaper undi seiindi proviene da Noi Notizie..

In volo da Bari a Roma: trasporto urgente per bimbo di 6 anni in pericolo di vita La Gazzetta del Mezzogiorno

