Tragedia in mare | parla il procuratore Borrelli | indagine per omicidio e naufragio colposo

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti È terminata poco prima delle 12 la conferenza stampa nel corso della quale il capo della procura di Salerno, Giuseppecon il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Attilio Maria Daconto hanno voluto incontrare la stampa per fornire una serie di chiarimenti in merito all’inchiesta che dovrà fare luce sulle cause della morte di Adriane Vaughan, la turista americana, editrice della casa che pubblica i libri di Harry Potter in vacanza con il marito e dei figli in costiera sorrentina. La donna ha perso la vita nella collisione tra il motoscafo Aprea a bordo del quale si trovava ed il veliero Tortuga. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di giovedì nelle acque della costiera amalfitana. La donna era a prua dell’imbarcazione noleggiata con conducente, uno skipper di Massa Lubrense, E.P. di trent’anni, senza alcun tipo di ...

La tragedia, che ha sconvolto il lembo più estremo della penisola ... Non ce l’ha fatta, invece, la turista americana di 45 anni sbalzata in mare a causa dell’impatto. Turista americana morta ad ...AMALFI TURISTA MORTA. Il 3 agosto scorso, una drammatica collisione in mare al largo di Amalfi ha portato alla morte di Adrienne Vaughan ...