Traffico Roma del 05-08-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 agosto 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati dalla redazioneper il momento ancora regolare sulla A1-napoli e sulla A24-teramo dei due sensi di marcia su via della Magliana all’altezza di via Idrovore della Magliana si rallenta per riduzione di carreggiata ricordiamo che questa sera al Circo Massimo concerto degli Imagine Dragons che sulle modifiche alla circolazione in tutta l’area circostante deviazione per numerose linee di bus Lungotevere Aventino si rallenta per le ripercussioni delle chiusure dell’area di Circo Massimo mentre alle 21 in piazza Santa Maria Maggiore La Tradizionale rievocazione storica del Miracolo della Neve 19 chiusura deviazioni per le linee di bus concludiamo ricordando che tra cellulare gli spostamenti Stoppa i mezzi pesanti quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate fermi ...