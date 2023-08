Traffico Roma del 05-08-2023 ore 16 | 30

(Di sabato 5 agosto 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Dal 2026 in poi, la rete disi espanderà fino ad arrivare ad avere 10 vertiporti, permettendo spostamenti rapidi e senzatra i popolari poli di transito e le destinazioni turistiche. ..., 5 ago.da bollino nero in questo fine settimana di partenze per le vacanze. Situazione resa piu' difficile da incidenti, il piu' grave dei quali e' avvenuto nel bolognese in una ...I principali itinerari turistici soggetti aintenso comprendono:. - La A2 "Autostrada del ... - La strada statale 148 Pontina nel Lazio, che collegaalle località turistiche del basso ...

Traffico Roma del 05-08-2023 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

La Polizia, in prossimità dell'Aeroporto di Fiumicino, ha sequestrato 83 panetti di cocaina pura, per un peso complessivo di circa 85 Kg ...L’avviso del servizio statale conferma la strategia offensiva: la minaccia dei droni servirà a rendere inevitabile il blocco delle assicurazioni marittime ...