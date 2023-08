Traffico Roma del 05-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati dalla redazione trasporto pubblico ripristinato il servizio metro B precedentemente interrotto tra le stazioni di Bologna Rebibbia servizio dell’intera tratta via Tiburtina rallentamenti per un incidente all’altezza di via Colli sul Velino via Boccea prudenza per la presenza di alberi in carreggiata all’altezza di via Pontecurone possibili difficoltà alla circolazione in rete al transito la rampa di Lungotevere Vaticano a Largo Giovanni XXIII verso Vittorio Emanuele II in precedenza chiusa per lavori di nuovo percorribile via de mondo De Amicis fa la pulizia del manto stradale regolare Al momento ilsulla A1Firenze e sulla A24-teramo questa sera Circo Massimo concerto degli Imagine Dragons già chiusura e modifiche alla circolazione in varie circostanze ...