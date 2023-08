Traffico Roma del 05-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetaniintenso con e rallentamenti sul Raccordo Anulare in lungo le due carreggiate tra Nomentana e Prenestina e poi in carreggiata esterna tra pianellina code a tratti in uscita dapoi sulla Flaminia e Salaria sulla A1Napoli rallentamenti e code tra Valmontone e Colleferro verso Napoli per incidente disagi alsu via Aurelia sulla laterale altezza via Vittorino cannavina rallentamenti ma perintenso su via della Magliana nei pressi di via Idrovore della Magliana questa sera al Circo Massimo concerto dei immagini Dragon già chiusure modifiche alla circolazione in tutta l’area circostante e deviazioni e per numerose linee di bus alle 21 poi in piazza Santa Maria Maggiore La ...