Traffico Roma del 05-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidente concludi su via della Magliana altezza via delle Idrovore della Magliana direzione centro incidente con disagi alanche in via di Tor Vergata nei pressi di via Carlo betocchi Intanto è stata riaperta al transito la rampa di Lungotevere Vaticano al largo Giovanni XXIII verso Vittorio Emanuele II prima chiusa per lavori non è percorribile invece via Edmondo De Amicis per la pulizia del manto stradale in chiesto ilsulla A1Napoli rallentamenti e code dallo svincolo A24 a Valmontone verso Napoli e per agevolare gli spostamenti stop ai mezzi pesanti quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate Fermi saldo che abbia autorizzati dalla legge oggi fino alle 22 E domani domenica dalle 7 alle 22 maggiori informazioni su ...