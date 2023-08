Traffico Roma del 05-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

mattinata da bollino nero perintenso verso le località di villeggiatura e per agevolare gli spostamenti stop ai mezzi pesanti quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate Fermi Salvo Icardi autorizzati dalla legge oggi sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22 perché resta aquesta sera al Circo Massimo l'atteso concerto degli Imagine Dragon già chiusure modifiche alla circolazione in tutta l'area circostante e deviazioni per le numerose linee di bus alle 21 in piazza Santa Maria Maggiore La Tradizionale rievocazione storica del Miracolo della Neve dalle 19 chiusure deviazioni per linee di bus