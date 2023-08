Traffico delle vacanze | oggi bollino nero | la strada statale 16 fra quelle ai livelli massimi Anas | fermati altri 96 cantieri stradali

... - CCISS Viaggiare Informati del MinisteroInfrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul; - Numero verde Pronto Anas 800.841.148 ...E noi Alla mattina mi ha svegliato il ronziomotoseghe : in piazza era caduto uno degli ... Sono uscita, un condomino mi ha avvertito che ilera bloccato e i mezzi pure , e mentre ...Segnaliamo Q Traffic che permette l'integrazionemappe di Google per avere le principali info disulle principali strade, autostrade e tangenziali. Al suo interno c'è spazio per le ...

Traffico delle vacanze: oggi bollino nero Noi Notizie

Servizi a pagamento a bordo di mezzi senza l’autorizzazione né sistemi di sicurezza. Annunci pubblicizzati online, fino a 60 euro a persona ...Come di consueto, le società e gli enti gestori stradali ed autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana e lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di ...