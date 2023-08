Tradito dai festeggiamenti per lo scudetto del Napoli | latitante arrestato | dovrà scontare 14 anni

(Di sabato 5 agosto 2023) Un fantasma per 11, fino a qualche ora fa inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno. È Vincenzo La Porta, 60enne diritenuto vicino al clan Contini, parte del cartello criminale denominato “Alleanza di Secondigliano”. I carabinieri del nucleo investigativo dinon si sono mai arresi e hanno aspettato che compiesse un passo falso. Attraverso il web patrolling, hanno scandagliato nei social e nei suoi movimenti finanziari, compiendo investigazioni tradizionali e tecniche. Poi l’hanno trovato, nell’isola greca di Corfù. A tradirlo la passione per il calcio. Con la vittoria dellodel, La Porta non ha potuto fare a meno di festeggiare. I carabinieri lo hanno riconosciuto in una foto scattata alla facciata di un ...

Invece tornai da Mosley e lui, dopo che lo avevocredendo in Ferrari, mise in piedi una ... hanno il servosterzo, hanno il controllo della trazione regolatocomputer. E poi ti dicono...... parte del cartello criminale denominato 'Alleanza di Secondigliano', è stato arrestato a Corfù... si vanta su Facebook di essere latitante: arrestato Camorra, latitanteda festa scudetto ...Vincenzo La Porta, 60enne di Napoli, fuoriradar delle forze dell'ordine per oltre un decennio, è statodalla passione per il calcio: i carabinieri lo hanno individuato grazie a un'immagine scattata durante i festeggiamenti per la ...

Camorra, fotografato durante festa scudetto del Napoli a Corfù: arrestato superlatitante da 11 anni TGCOM

Vincenzo La Porta, 60enne di Napoli, ritenuto affiliato al clan Contini, è stato arrestato dai carabinieri nell'isola greca. Era nella lista del ministero dell'Interno dei 100 ricercati più pericolosi ...Nel corso degli anni di latitanza il 60enne è stato condannato in contumacia, ritenuto il promotore di un'associazione a delinquere dedita da anni alla sistematica evasione fiscale, alla frode fiscale ...