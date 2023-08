Tottenham | idea Taremi per l’attacco | i dettagli

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilavrebbe messo gli occhi in casa del Porto per rinforzarsi in attacco: l’ultimadegli inglesi è quella diIlavrebbe messo gli occhi in casa del Porto per rinforzarsi in attacco: l’ultimadegli inglesi è quella di. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli Spurs avrebbero offerto 24 milioni per il centravanti, ma i portoghesi ne chiedono almeno 30.

... in arrivo dal Valencia per 20 milioni, il Milan vede sfumare il possibile acquisto di Alejo Veliz (19), a un passo dal. Il Diavolo cerca un difensore e l'ultimaè Clement Lenglet (28),...... Juventus ebeffate Frank Kessie ha sedotto e abbandonato sia Juventus che: ... il campione ivoriano ha cambiatoe troverà nella sua nuova squadra Mahrez, Firmino, Saint - ...17 La Juventus ha studiato come convincerlo, ilha accarezzato l'di portarlo in Premier League. Ma il futuro di Franck Kessie non sarà né in Inghilterra né nuovamente in Italia: il centrocampista ivoriano ripartirà dall' Arabia ...

Sfuma il sogno estivo Alejo Veliz per l'attacco del Milan: il Tottenham strappa l'accordo con club e giocatore, pronta la firma ...Mercato: Lenglet, in uscita dal Barcellona, è il nome nuovo per la difesa del Milan. Il centrale francese ha già ottenuto l'approvazione di Pioli.