Toscana | basta Argentario! C' è un' altra baia paradisiaca con acque turchesi | molto meno frequentata | parola di TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 5 agosto 2023), non c'è solo l'Argentario dove poter fare un bel bagno: ecco il luogo consigliato da una, nascosto e dalle! Laè una regione con una vasta e affascinante costa che offre molte belle località di mare. Sulla costa nord-occidentale c'è ad esempio la Versilia è famosa per le sue lunghe spiagge sabbiose e stabilimenti balneari. Tra le località più conosciute Viareggio, Forte dei Marmi e Pietrasanta. Staccandoci dalla terraferma è impossibile non citare poi l'Isola d'Elba (famosa per le sue spiagge di sabbia chiara ecristalline, come Fetovaia, Cavoli e Sansone), ma anche l'Isola del Giglio (che regala posti incantevoli e un'atmosfera rilassata come la spiaggia di Campese e quella delle Cannelle) e l'Isola di Capraia con Cala Rossa (con ...