Torta al cioccolato ripiena di golosa Nutella | NIENTE cottura | in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 5 agosto 2023)aldi: senza, in 5Eccola qua, un’altra delle mie goloserie, nata all’istante in uno di quei raptus che mi prende nel primo pomeriggio! Quando sto senza farè un guaio, il cervello parte sempre per nuove avventure che puntualmente approdano in ricette, e guarda caso il 90% delle volte sono dolci! Mi ero ripromessa che, visto il caldo, dovevo limitare ogni tipo di impasto dolce. Promessa mantenuta, infatti questo non è un impasto! Almeno non di quelli classici! Ma non voglio dilungarmi oltre, vediamo insieme cosa ho pasticciato. Vi avviso è una ricetta scostumata! Per questa ricetta ci serviranno: 300 gr di biscotti al cacao 100 gr di yogurt bianco oppure vaniglia 100 gr di ...