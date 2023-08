Torna a tremare la terra nel nostro Paese | scossa di terremoto all’alba

Leggi su notizie

(Di sabato 5 agosto 2023)nuovamente lanel, altradiche è stata registrata: gli ultimi aggiornamenti del casodi nuovo ail. Un’altradiche ha fatto preoccupare non poco i cittadini. Questa volta ci troviamo nelle Marche, dove è stata registrata unadidi magnitudo 3.4. Il tutto poco dopo che erano passate le 06:30 (precisamente alle 06:32). Precisamente in provincia di Macerata. Grande spavento per i cittadini che, dopo aver udito e resisi conto del pericolo, non hanno voluto perdere un solo minuti in più ed hanno ...