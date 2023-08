Torino | la donna che ha provato la stanza anti-aborto | «È stata una violenza psicologica Da allora sono diventata una femminista militante»

Leggi su open.online

(Di sabato 5 agosto 2023) «Non è stato un colloquio informativo ma un interrogatorio. L’ho vissuto come una forma di». Luisa Maria Orsi, residente ad Avigliana e madre di tre figli, è una delle tante donne che ieri hanno partecipato al presidio contro lainaugurata all’ospedale Sant’Anna di. Si tratta di una convenzione firmata dalla Città della Salute e dalla Federazione Movimento per la Vita, con l’obiettivo dichiarato di aiutare le donne che «si sentono costrette a ricorrere all’interruzione di gravidanza per mancanza di aiuti». Secondo le forze politiche di centrosinistra si tratta invece di «un affidamento diretto al Movimento per la Vita» e dunque di «una forma diistituzionalizzata». Ieri la Cgil diha ...