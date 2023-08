TOI-4860 | il gigante e la nana rossa

(Di sabato 5 agosto 2023) Un enorme pianeta delle dimensioni di Giove è stato trovato in orbita attorno a una stella relativamente piccola e di piccola massa, sorprendendo gli astronomi e sfidando le teorie su come si formano i pianeti.

L'esopianeta in questione, designato comeb , orbita attorno alla nana rossa, situata nella costellazione del Corvo.ha una massa equivalente a circa un terzo di quella solare.b, classificato come ...Secondo Amaury Triaud , professore di esoplanetologia presso l'Università di Birmingham, la particolarità del sistemae del suo pianeta gassoso è da ricondurre alle proprietà planetarie dei ...