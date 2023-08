Tiro con l’arco | Mondiali 2023 | India in trionfo nelle gare individuali di compound | Swami fa la storia

(Di sabato 5 agosto 2023) Sabato memorabile per il movimentono delconin occasione dei Campionatidi Berlino. La penultima giornata della rassegna iridata ha regalato una incredibile doppia medaglia d’oro alla selezione asiaticacompetizionifemminili e maschili della divisione, proiettando l’addirittura al comando del medagliere provvisorio con 3 vittorie complessive (davanti alla Corea del Sud, ferma a 2). La copertina del giorno spetta però in particolare alla 17enne Aditi Gopichand, che ha scritto una pagina didiventando la più giovane di sempre a vincere un evento individuale deiSenior. L’na ...

I generali ucraini assomigliano a Montgomery, titubante ad el - Alamein: attaccare sì, maquali mezzi, scarsi per tutti Come superare la miriade di ostacoli, fra tane di volpe, posti di...Un'azione partita da lontanouna serpentina e una incrociare nell'angolino. Ringrazio Stellone per la fiducia, è stata la stagione in cui mi sono affacciato al professionismo'. Sessione ......l'attacco che col passare dei minuti torna brillante e trova i punti di aggancio e sorpasso... C'è l'errore alma arriva anche il rimbalzo d'attacco e, alla fine dei 14 secondi, ecco la ...

Campionati Mondiali Tiro con l'Arco Hyundai WA 2023 - Berlino, Germania Olympics

con una grande prestazione, superano Taipei in rimonta 5-3. (Today.it) Quarta giornata di gara e prima di finali ai Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Berlino fino ...Con Blanca Quiñonez che non è mai tornata in Ecuador ed è rimasta a Campobasso per la riabilitazione dopo un piccolo intervento chirurgico cui si è sottoposta dopo lo scudetto con l’under 17 femminile ...