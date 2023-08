Tina Cipollari furiosa | «Sarò a Uomini e Donne | basta fake news»

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 5 agosto 2023) I programmi di Maria De Filippi non potranno mai allinearsi alla linea anti-trash messa in atto da Pier Silvio Berlusconi perché la conduttrice è una risorsa economica molto importante per la rete ammiraglia del Biscione, oltre che nei contenuti. Tutto rimarrà esattamente come è sempre stato. Nessuna linea editoriale imposta ae sulla cifra stilistica dicaratterizzata da toni gridati, parolacce, insulti e dispetti a Gemma Galgani. Non c'è stato alcun ultimatum da parte dell'amministratore delegato nei confronti dell'opinionista. Nessuna novità ancora sulla nuova edizione del programma sul fronte tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri (registrazioni previste alla fine di agosto e ritorno in tv lunedì 11 settembre prossimo), ma un'unica certezza:...