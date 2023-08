Tina Cipollari è stufa e sbotta | “Non mi cacciano | sarò più pungente di prima!”

Leggi su biccy

(Di sabato 5 agosto 2023) Da più di un mese circolano rumor sul presunto addio dia Uomini e Donne. Alcuni siti hanno tirato in ballo Pier Silvio Berlusconi dicendo che avrebbe pensato di ridimensionare l’opinionista a Uomini e Donne e una versione simile è stata pubblicata anche dal settimanale Nuovo Tv. La notizia però è stata smentita dalla stessa vamp al Padova Pride Village: “Se è vero quello che si legge sul fatto che non cipiù a Uomini e Donne? Ma no, assolutamente. Sì ho visto che circolano le storie, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora“. Eppure ieri Giorgio Manetti ha commentato la fake news: “Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare viama perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo ...