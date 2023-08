Ti prendi cura di una persona fragile? Ecco i primi bandi del territorio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 agosto 2023) Bergamo. L’unione fa la forza. Partendo da questo presupposto a Bergamo diversi enti pubblici, realtà del privato sociale e soggetti del terzo settore hanno dato vita a una progettualità di ampio respiro dedicata ai caregiver, cioè a chi si prendedelle persone fragili. Grazie alla virtuosa sinergia che si è creta è decollato un vero e proprio “laboratorio” di idee e progetti finalizzato ad avviare azioni concrete sul, delineando un modello unico nel suo genere, un modo per fare sistema d’avanguardia in tutta Italia. In questo contesto, alla sede della Fondazione della Comunità Bergamasca sono stati presentati treattraverso cui ATS Bergamo, Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli e il Collegio dei Sindaci mettono a disposizione 260.000 euro per ...