“The O C ” compie 20 anni | i 4 ragazzi di Newport Beach hanno segnato un’intera generazione

(Di sabato 5 agosto 2023) Il 5 agosto 2003, sul canale televisivo Fox negli Stati Uniti debutta “The O.C.” serie televisiva che avrebbe di lì a pocola vita di tantissimi adolescenti in giro per il mondo. Per i nati tra fine’80 e inizio ’90, le vicende della comunità di, in California, restano impresse nella memoria. Gli amori, i problemi esistenziali, le amicizie e i conflitti di Ryan Atwood, Seth Cohen, Marissa Cooper e Summer Robertsfatto di “The O.C.” un vero e proprio cult generazionale. La serie, intitolata con l’abbreviazione di Orange County, ci ha trasportato in un mondo di privilegio e sfarzo, ma ha anche esplorato le difficoltà della crescita, le relazioni complicate e le sfide che tutti affrontiamo nell’adolescenza e nell’età adulta. . La serie creata da Josh Schwartz ha ...

Oggi la serie tv americana compie esattamente 20 anni. Festeggio con malinconia e passione, anche se forse siamo rimasti pochi a ricordarci di The O.C.. La prima puntata è andata in onda il 5 agosto 2003.

