(Di sabato 5 agosto 2023) E' stato un calciodi Richie Mounga all'80' a regalare agli Alluna soffertissima vittoria sull', piegata per 23 - 20 a Dunedin nel match che ha aperto un sabato dedicato ai ...

... piegata per 23 - 20 a Dunedin nel match che ha aperto un sabato dedicato aiMondiale delle grandi squadre dei due emisferi. Con il Rugby Championship vinto una settimana fa proprio grazie ......dell'entusiasmo che circonda il club partenopeo durante questa fase cruciale di preparazione- ... Ma ciò che emerge è il successo del nostro territorio nel superare a pieni voti il 'Napoli'". ...Però il Frosinone ha voglia di chiudere nel migliore dei modi il suo- campionato, prima che si ... Motivo per cui ildi domani pomeriggio col Cosenza rivestirà un ruolo rilevante ed a forte ...

Test pre-mondiale, gli All Blacks piegano l’Australia 23-20 con un piazzato all'80' La Gazzetta dello Sport

Successo per 2-1 dell'Udinese all'Al Rayyan nell'ultima amichevole pre-campionato. Per i friulani a segno Beto e Thauvin, che hanno rimontato ...Il Palermo esce dallo stadio Briamasco di Trento con una vittoria. L’ultima amichevole della pre-stagione termina 0-3 per i rosanero, che hanno offerto senza dubbio la miglior prestazione dall’inizio ...