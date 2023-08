(Di sabato 5 agosto 2023) «Lavorare non piace a nessuno, ma la situazione, ultimamente, sembra peggiorata. Forse perché la manifattura, l’atto di produrre fisicamente una merce, si è spostata così lontano da noi che ci guadagniamo da vivere producendo qualcosa che non si può toccare, e che spesso siamo incapaci di spiegare. Qualcosa di indimostrabile. Per fotografare questi tempi frammentati, bisognerebbe fondere la spensieratezza vanesia di Yuppies con l’angoscia di Fantozzi. Costruire un set popolato da partite Iva forfettarie, creativi da soma, motivatori demotivati, streamer sull’orlo del burnout, e influencer-filosofi pronti a insegnarci che il riposo è un atto politico»

Terziario, triste e solitario Il Post

o quantomeno galleggiare in quel mare che una volta si chiamava “terziario avanzato” e adesso è semplicemente l’acqua in cui nuotiamo, ognuno per sé, sbracciando e gridando per farci notare. Ne ...