Terremoto nelle Marche | scossa di magnitudo 3 4 in provincia di Macerata

Nei giorni scorsidi 2.7 era stata registrata in mare, lungo la costa anconetana. Ad Ascoli Piceno, il 15 luglio boato e paura per una scossa di magnitudo di 3.ultime ore, inoltre, ...Una scossa didi magnitudo 3.4 è stata registrata alle 6.32 di questa mattina in provincia di Macerata,Marche. Secondo i dati dell'Ingv, Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro ...Una scossa didi magnitudo 3.4 è stata registrata alle 6.32 di questa mattina in provincia di Macerata. Secondo i dati dell'Ingv, Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro stato ...

Terremoto oggi nelle Marche, trema la terra a Macerata il Resto del Carlino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 6:32 nelle Marche, in provincia di Macerata. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 6.32 di questa mattina in provincia di Macerata. Secondo i dati dell’Ingv, Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro ...