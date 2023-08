Terremoto nelle Marche | scossa di magnitudo 3 4 in provincia di Macerata

...che ripercorre i sentieri e le danze di terre e di Mari vicini e lontani che s'incontrano... il Santo Patrono, nel lontano 1743 operò per fermare il terribileche sconvolse l'assetto ...Al di là del forte boato sentito dalla popolazione e dello spavento provato, fortunatamente ilavvertitoMarche pare non abbia provocato danni a cose o persone . #ML 3.4 ...Nei giorni scorsidi 2.7 era stata registrata in mare, lungo la costa anconetana. Ad Ascoli Piceno, il 15 luglio boato e paura per una scossa di magnitudo di 3.ultime ore, inoltre, ...

Terremoto oggi Marche, scossa di magnitudo 3.4 in provincia di ... Adnkronos

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 6.32 nelle Marche, in provincia di Macerata. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 6:32 nelle Marche, in provincia di Macerata. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha ...