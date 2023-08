Terremoto in Italia | scossa di magnitudo 3 4 | ecco dove

(Di sabato 5 agosto 2023) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato questa mattina, sabato 8 agosto 2023, unadi. La terra ha tremato una sola volta con unadidi 3.4 che è stata avvertita dalla popolazione. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Meteo, è allarme per mercoledì 9 Agosto: Giuliacci avverte l’Leggi anche: Marta Fascina, sale la preoccupazione: come sta dopo la morte di Berlusconia Macerata oggi 8 agosto 2023 Ladiè stata avvertita questa mattina alle 6:32. L’Ingv ha fatto sapere che si è trattato di undi3.4, avvenuto a 8 km Sud/Ovest da Cingoli e 9 km da San Severino Marche, in provincia di Macerata. La ...

Terremoto oggi in Italia 5 agosto 2023: tutte le ultime scosse | Tempo reale TPI

