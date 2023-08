Terra amara | trame dal 6 all' 11 agosto 2023 | Hunkar viene uccisa

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 5 agosto 2023) I fan didovranno prepararsi ad una settimana di programmazione drammatica e commovente, come segnalano ledal 6 all'11. Al centro della scena, infatti, ci sarà la morte di un personaggio controverso, ma anche molto amato, ossia quello diYaman, che morirà per mano di Behice. Intanto, dopo l'attentato a Fekeli, Fikret obbligherà Erol a svelare l'identità del mandante dell'operazione di acquisizione delle terre di Cukurova. Poco dopo, verrà arrestato il sottosegretario Cekirceli e Fikret verrà celebrato come un eroe, ma Behice continuerà a credere che il nipote di Fekeli sia un impostore. Successivamente, la stampa diffonderà la notizia che Adnan è figlio di Yilmaz e il giovane finalmente deciderà di riportare il bambino alla famiglia Yaman, mentre ...