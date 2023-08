Terra Amara | le anticipazioni turche sul finale della soap

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 agosto , alle 14.10 , ora che l'agguato a Fekeli è fallito, Fikret costringe Erol a fare il nome del mandante dell'operazione dell'acquisizione ...... Rai Uno: Estate in diretta è stato seguito da 1.592.000 spettatori (19.3%); Canale 5 : Beautiful ha intrattenuto 2.372.000 spettatori (21.2%); Canale 5:ha tenuto compagnia 2.373.000 ...torna domani, domenica 6 agosto alle 14:25 circa su Canale 5 . Qui troverete le anticipazioni della trama della puntata . La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta e ha già ...

Terra Amara agosto 2023: puntate più corte la domenica. A partire dal 30 luglio la soap turca dura di meno la domenica su Canale 5.Mediaset riduce la durata della soap Terra Amara nella programmazione di domenica 6 agosto. Gli spettatori e appassionati della soap opera turca campione di ascolti su Canale 5, dovranno fare i conti ...