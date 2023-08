Terra Amara | anticipazioni 6-11 agosto 2023 | colpo di scena

(Di sabato 5 agosto 2023) Hunkarda domenica 6 a venerdì 11Fallito l’agguato a Fekeli, Fikret costringe Erol a fare il nome del mandante della fraudolenta operazione di acquisizione delle terre di Cukurova. E’ il sottosegretario Cekirceli, che viene arrestato, mentre Cukurova tributa a Fikret onori ufficiali. Behice resta scettica sul presunto nipote di Fekeli. Ha trovato un passaporto falso, e lo mostra a Fekeli. Fekeli si chiede perchè Fikret, che dovrebbe volerlo uccidere, per avere la sua eredità, non abbia approfittato dell’agguato, anzi lo abbia salvato. L’identità di Fikret è ancora avvolta nel mistero. Nel frattempo, la stampa rivela che Adnan è figlio di Yilmaz, e questi lo riporta agli Yaman dopo averlo rapito. Demir caccia dalla tenuta Gulten, a suo dire complice, e la ...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 6 agosto 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci ...... Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 agosto , alle 14.10 , ora che l'agguato a Fekeli è fallito, Fikret costringe Erol a fare il nome del mandante dell'operazione dell'acquisizione ...

Novità nella programmazione di Terra amara su Canale 5. La soap opera turca, che sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, verrà temporaneamente sospesa e dal 13 agosto non sarà ...Nelle prossime puntate di Terra amara, grazie all'intervento di Gulten, Fadik darà un'altra possibilità alla sua relazione con Rasit ...