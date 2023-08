Tempesta di vento e mare da domani mattina su tutte le coste campane | la Protezione civile lancia l’allarme

(Di sabato 5 agosto 2023) Ladella Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo perforte eagitato sull’intero territorio regionale. Si prevedono infatti a partire dalle 6 di, lunedì 3 aprile e fino alle 9 di martedì 4 aprile, venti forti nord-orientali con raffiche.agitato o localmente molto agitato, soprattutto lungo leesposte, con possibiliggiate. Si raccomanda ai Sindaci e alle autorità competenti di attivare sui rispettivi territorile misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di voler monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso (incluse le ...

... ma le condizioni del mare sono proibitive a causa del fortedi Maestrale. Le raffiche oggi ...coloro che erano sul barchino che si è schiantato contro gli scogli a causa del mare in, ...Per circa 20 minuti si è avuta pioggia battente accompagnata da, fulmini e tuoni.e pioggia hanno già cominciato a flagellare alcune aree del Friuli Venezia Giulia e del ...un violento temporale si è abbattuto su alcune zone di Roma mentre non c'è stata l'annunciata...

Tromba d'aria e pioggia nel Trevigiano, tantissimi danni: «Un miracolo che nessuno sia rimasto ferito» ilgazzettino.it

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato sull’intero territorio regionale. Si prevedono infatti a partire dalle 6 di domani matt ...Un novembre improvviso sta portando nubifragi, vento e basse temperature in regione. Ma l’autunno ne avrà per poco: la tempesta estiva ha i giorni contati ...