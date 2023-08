Tempesta d' amore | trame dal 6 al 12 agosto 2023 | Cornelia aggredisce Ariane

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 5 agosto 2023) La prossima settimana di programmazione did'riserverà diversi colpi di scena, come segnalano ledal 6 al 12. Innanzitutto, la nonna di Paul, Anna, si presenterà al Fürstenhof e chiederà perdono ad Henning per la morte di Manuela. L'anziana donna spiegherà al sommelier di aver vissuto sempre con i sensi di colpa per quel tragico evento, ma lui sarà irremovibile e si rifiuterà di perdonare Anna. Il giovane, inoltre, aggredirà verbalmente la nonna di Paul e le provocherà un malore. Anna verrà soccorsa da Josie e per lei sarà necessario il ricovero d'urgenza in ospedale. Intanto, Lia avrà molta paura die, quando durante una passeggiata nel bosco, sentirà uno sparo e vedrà la Kalenberg comparire, sarà certa che la dark lady voglia ucciderla. A ...