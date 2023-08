Tel Aviv | attentato palestinese | uccisa una guardia

(Di sabato 5 agosto 2023) Unamunicipale israeliana, a Tel, è statada un militante della Jihad islamica in un'elegante strada di Tel. Il militante ha sparato a bruciapelo ai tavolini di un caffè. Secondo la ricostruzione della polizia di Tell're, Kamal Abu Baker, è giunto da Jenin (Cisgiordania) e militava in una fazione armata locale

E' morta la guardia municipale israeliana addetta alla sicurezza, ferita dopo essere intervenuta a Tel Aviv per fermare un attentatore palestinese. Lo comunica l'ospedale Ichilov. Chen Amir, 42 anni, sposato, padre di tre figli, 'è stato ucciso mentre cercava di impedire com il suo corpo un attacco ...

Si registra una vittima a seguito dall’attentato portato a termine oggi a Tel Aviv per mano di un palestinese arrivato dalla Cisgiordania. Un israeliano, guardia municipale, è morto a seguito delle gr ...A Tel Aviv un militante della Jihad islamica è stato protagonista di un attentato in un'elegante via pedonale, in quel momento affollata. Ha sparato a bruciapelo su una guardia municipale, ferendola ...