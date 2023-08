Tel Aviv | agente della municipale ferito da 27enne palestinese poi “neutralizzato” da un altro poliziotto

(Di sabato 5 agosto 2023) Un israeliano è rimastoin modo grave da colpi d’arma da fuoco nel centro di Tel. Secondo la polizia si tratta di un attentatomentre la radio militare fa sapere che l’attentatore è stato “”. Nella capitale è prevista un’altra manifestazione di massa contro la riforma giudiziaria del governo Netanyahu. Il portavocepolizia israeliana Ely Levi ha detto alla radio militare che l’attentatore ha agito nella centrale via Nahalat Benyamin, in un tratto dove si trovano diversi caffè. “Un uomo è rimastoin modo grave – ha detto – insieme ad altre due persone. Il terrorista è statoda due guardie del municipio di Tel”. Secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz il ...

Un israeliano ferito gravemente , un assalitore neutralizzato. È il bilancio sommario di una sparatoria avvenuta a. La polizia ha comunicato che si è trattato di un attentato palestinese. Il ferito è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco, anche se ancora è incerta la dinamica di quanto successo ...Almeno tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un "attentato" nel centro di. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui il sospetto assalitore sarebbe stato neutralizzato. Sul web circola in questi minuti un video in cui si vede il sospetto a terra senza vita e ...... all'inizio del passato mese di giugno il brano fu intercettato durante il soundcheck (ovviamente a porte chiuse) dal pubblico che aspettava di entrare al Park HaYarkon di, dove la band si ...

Sparatoria a Tel Aviv, un israeliano ferito gravemente - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

A Tel Aviv un israeliano è rimasto ferito in modo grave da colpi d'arma da fuoco nel centro della città. Secondo la polizia si tratta di un attentato palestinese, mentre la radio militare fa sapere ...Un israeliano ferito gravemente, un assalitore neutralizzato. È il bilancio sommario di una sparatoria avvenuta a Tel Aviv. La polizia ha comunicato che si è trattato di un attentato palestinese. Il f ...