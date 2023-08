Taxi gratis paga lo Stato dopo una notte alcolica in discoteca

(Di sabato 5 agosto 2023)per tornare a casauna nottata ad alto tasso alcolico in. Nell’ambito delle iniziative sulla sicurezza stradale, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno. Si tratta di un progetto sperimentale. Un’iniziativa che prevede appunto unper tornare a casa a fine serata se non si è nelle condizioni psicofisiche di guidare un’automobile. Il ministero dei Trasporti ha perciò stanziato fondi perre l’auto bianca, o una navetta Ncc, a chi uscito dalla, sottoponendosi all’alcol test, superi il limite previsto per mettersi alla guida. In questo caso qualcuno lo porterà a casa, a spese dei contribuenti, e ...

È partita questo weekend la sperimentazione voluta dal Governo per offrireall'uscita delle discoteche per chi abbia fatto un abuso di bevande alcoliche. Un'iniziativa valida da ieri e che si protrarrà fino a metà settembre. Sei le discoteche coinvolte in questo ...La rivoluzione fiscale che (non) verrà; inflazione da spiaggia e panieri di retorica; non esistono; lievi frenate e sprint propagandistici; e molto altro ...Questa nuova iniziativa, conosciuta come, è stata ideata dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo una tavola rotonda al MIT con influencer e rappresentanti del settore. Si inizierà ...

Taxi gratis dopo la discoteca per chi ha bevuto troppo: la sperimentazione in sei locali di sei diverse città Corriere Roma

Plaudo all'ottima iniziativa promossa dal ministro Matteo Salvini che prevede la fruizione di mezzi di trasporto gratuiti per far ritorno a casa dopo la discoteca ...Un progetto sperimentale, ideato dal Mit, che si prefigge di fornire dei voucher taxi ai frequentatori di sei locali notturni scelti in punti strategici del territorio nazionale: chi ha bevuto troppo ...