Tassa piatta | deduzioni e violazioni | ecco come la riforma ridisegnerà il sistema fiscale

Sulla, spiega l'economista, "se si dovesse prevedere un'aliquota del 15%, si determinerebbe un grosso problema di gettito. In linea teorica, la delega vuole compensare l'ammanco ...Per i lavoratori autonomi, invece, resta ladel 15% , a cui si aggiunge la possibilità di aderire al concordato preventivo . In cosa consiste Il fisco fissa quanto bisogna pagare e se ...Per i lavoratori autonomi invece verrà confermata ladel 15%, con l'introduzione della possibilità di aderire al concordato preventivo.

Tassa piatta incrementale: a chi può essere applicata e in quali casi Asarva

ROMA. Dopo la flat tax lavoratori autonomi e partite Iva in futuro avranno la possibilità di pagare le tasse a rate saltando lo scoglio del maxi-acconto di novembre. Brindano alla delega anche le impr ...Disco verde del Parlamento. Dalla detassazione delle tredicesime al nuovo concordato preventivo biennale: cosa c’è nel testo ...