Taglio del cuneo fiscale e tredicesime più corpose | cosa succede alle buste paga

(Di sabato 5 agosto 2023) In pochi mesi l'esecutivo di centrodestra è intervenuto a favore dei lavoratori: dopo anni di chiacchiere della sinistra arrivano più soldi nelle tasche degli italiani

Le persone senza banca sono il 6,8%totale popolazione Italia: 4.017.185, pari all'intera regionePiemonte. I comuni serviti da banche sono scesi10,9% ( - 583). Il trend negativo ......piede e si abbinano al mini dress stretch in tinta. Germanier (il brand avant - garde amato da Lady Gaga, Taylor Swift e Kristen Stewart) opta per la tonalità nude con stringhe argento. Un...Un emendamento approvato dalla commissione FinanzeSenato prevede il rafforzamento dei regimi ...delle tasse della tredicesima mensilità e degli straordinari. Una delle modifiche al ddl ...

Dopo il taglio del reddito di cittadinanza aumentano gli stagionali: così cambia il lavoro estivo Il Riformista

Volano i consumi di birra in Italia con +20% nell’ultimo mese trainati dai record di alte temperature che stanno accompagnando l’estate degli italiani e degli stranieri con l’enogastronomia che divent ...Non c’è solo Piero Fassino tra le fila del Pd ad aver votato contro l’ordine del giorno firmato dal capogruppo meloniano Tommaso Foti per mantenere alla Camera il taglio dei vitalizi abolito al Senato ...