Tabellone Coppa Italia 2023-2024 | gli accoppiamenti e gli incroci | dal primo turno alla finale Calendario | date | programma

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) Sta per prendere il via la. A partire da sabato 5 agosto infatti, in occasione di Frosinone-Pisa, scatterà l’edizione numero 77 dellanazionale, con la caccia all’Inter che ha vinto le due ultime edizioni. Siamo nel pieno dell’estate, per cui si inizierà conpreliminare e trentaduesimi di, ai quali prenderanno parte squadre come Udinese, Bologna, Verona, Salernitana, Monza e Torino. Ilinizierà a farsi più interessante dai turni successivi, ovviamente. Le otto teste di serie come saranno suddivise? Gli ipotetici quarti dipotrebbero essere i seguenti: Inter-Fiorentina e Atalanta-Milan nella parte sinistra, quindi Lazio-Roma e Juventus-Napoli nella parte destra. Ma, come sempre, ...